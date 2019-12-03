ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на ділянках розведення на Донбасі використовують пов'язки СЦКК

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 01:50
Бойовики на ділянках розведення на Донбасі використовують пов'язки СЦКК
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Росія вийшла із СЦКК ще у 2017 році

На ділянках розведення сил і засобів на Донбасі бойовики патрулюють територію із пов'язками Спільного центру з контролю та координації, членами якого вони не є. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 2 грудня.

Зазначається, що бойовиків із такими пов'язками бачили 30 листопада та 1 грудня на блокпосту збройних формувань на південному краї ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Також 1 грудня за межами ділянки розведення в районі Золотого спостерігачі продовжували фіксувати присутність співробітників поліції та Національної гвардії, які патрулювали райони, що розташовані північніше ділянки розведення.

Зазначимо, що Росія покинула СЦКК ще у 2017 році. Тоді, 18 грудня, міністерство закордонних справ Росії заявило про відкликання російських представників Спільного центру з контролю і координації припинення вогню.

Нагадаємо, 30 листопада Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі 82 вибухи.

Днем раніше, 29 листопада СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

Через війну на Донбасі постраждали майже півмільйона дітей, - ЮНІСЕФ Зеленський пояснив необхідність діалогу з Путіним
Новини України ДонбасСЦКК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся