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Боевики тяжело ранили украинского военного в Старогнатовке

Автор: Наталья Скороход

За сегодняшний день, 4 сентября, боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате один боец получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате один украинский воин получил тяжелое огнестрельное ранение.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Об обстреле со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что боевики усилили боевую подготовку на Донбассе. Об этом сообщила разведка.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ заметила военную технику боевиков возле населенных пунктов и в жилых районах. Боевики размещают танки, зенитные установки и БТР-ы в нарушение линий отвода.

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Донбасс