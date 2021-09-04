Боевики тяжело ранили украинского военного в Старогнатовке

За сегодняшний день, 4 сентября, боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате один боец получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.