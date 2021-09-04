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Бойовики важко поранили українського військового у Старогнатівці

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Україна, Субота 04 вересня 2021 17:59
Бойовики важко поранили українського військового у Старогнатівці Фото: на Донбасі важко поранений боєць (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

За сьогоднішній день, 4 вересня, бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті один боєць отримав важке поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В результаті один український воїн отримав важке вогнепальне поранення.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

Про обстріл з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що бойовики посилили бойову підготовку на Донбасі. Про це повідомила розвідка.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ помітила військову техніку бойовиків біля населених пунктів і в житлових районах. Бойовики розміщують танки, зенітні установки і БТР-и в порушення ліній відведення.

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