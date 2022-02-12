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Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 12 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не прострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

При этом вблизи населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 11 февраля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Ранения получил военный.

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ДонбассООС