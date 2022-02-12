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Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 12 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не простраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС в Facebook.

Поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

При цьому поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотник, за допомогою якого зробили скидання пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 лютого, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Поранення отримав військовий.

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