Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

У суботу, 12 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не простраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС в Facebook.
Поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
При цьому поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотник, за допомогою якого зробили скидання пострілів ВОГ-17.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 лютого, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Поранення отримав військовий.