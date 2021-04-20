Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Во вторник, 20 апреля, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области. Российско-оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также боевики обстреляли украинские позиции в пригороде поселка Золотое-4. Оккупанты совершили обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.