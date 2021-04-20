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Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 20 квітня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також бойовики обстріляли українські позиції в передмісті селища Золоте-4. Окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 квітня, бойовики шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, вчора відбулися переговори радників голів "нормандської четвірки". Всі сторони нормандського процесу підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

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