UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 15 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Один из вражеских обстрелов был совершен в сторону Катериновки. Оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко Ореховое боевики обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе добавили, что рубежи украинских подразделений остались прежними, а ситуация в районе ООС контролируемая.

Напомним, за минувшие сутки, 14 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс