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Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 15 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, один з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Один з ворожих обстрілів був здійснений у бік Катеринівки. Окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

У напрямку Лобачевого російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхове бойовики обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У штабі додали, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми, а ситуація в районі ООС контрольована.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 лютого, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.

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