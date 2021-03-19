Боевики трижды за неделю глушили беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать плановой работе патрулей миссии ОБСЕ на Донбассе. За неделю боевики трижды глушили беспилотники ОБСЕ.
Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Так, 15 марта заглушили дважды беспилотники миссии ОБСЕ, которые летали над районами между населенными пунктами Авдеевка и Докучаевск.
Также беспилотник подвергался воздействию помех радиосигнала обоих модулей GPS во время полета над районами между Докучаевском и Зеленым.
Кроме того, 17 марта беспилотник СММ ОБСЕ подвергался воздействию помех радиосигнала, пролетая над населенным пунктом Богдановка.
Также представители ОБСЕ зафиксировали многочисленные факты о минировании оккупантами дорог и участков местности на временно оккупированных территориях.
"Указанные действия со стороны наемников носят системный характер и свидетельствуют об их нежелании придерживаться достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала суток, 19 марта, не зафиксировано ни одного вражеского выстрела на Донбассе.
Кроме того, за минувшие сутки, 18 марта, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.
Добавим, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что боевики возобновляют военное присутствие на участке разведения сил на Донбассе. Оккупанты разместили мины вблизи Золотого.