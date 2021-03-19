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Бойовики тричі за тиждень глушили безпілотник ОБСЄ на Донбасі

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 19 березня 2021 19:12
Бойовики тричі за тиждень глушили безпілотник ОБСЄ на Донбасі Фото: безпілотник ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати планової роботи патрулів місії ОБСЄ на Донбасі. За тиждень бойовики тричі глушили безпілотники ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, 15 березня заглушили двічі безпілотники місії ОБСЄ, які літали над районами між населеними пунктами Авдіївка та Докучаєвськ.

Також безпілотник піддавався впливу перешкод сигналу обох модулів GPS під час польоту над районами між Докучаєвським і Зеленим.

Крім того, 17 березня безпілотник СММ ОБСЄ піддавався впливу перешкод радіосигналу, пролітаючи над населеним пунктом Богданівка.

Також представники ОБСЄ зафіксували численні факти про мінування окупантами доріг і ділянок місцевості на тимчасово окупованих територіях.

"Зазначені дії з боку найманців носять системний характер і свідчать про їх небажання дотримуватися досягнутих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби, 19 березня, не зафіксовано жодного ворожого пострілу на Донбасі.

Крім того, за минулу добу, 18 березня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув.

Додамо, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що бойовики відновлюють військову присутність на ділянці розведення сил на Донбасі. Окупанти розмістили міни поблизу Золотого.

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