Бойовики тричі за тиждень глушили безпілотник ОБСЄ на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати планової роботи патрулів місії ОБСЄ на Донбасі. За тиждень бойовики тричі глушили безпілотники ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, 15 березня заглушили двічі безпілотники місії ОБСЄ, які літали над районами між населеними пунктами Авдіївка та Докучаєвськ.

Також безпілотник піддавався впливу перешкод сигналу обох модулів GPS під час польоту над районами між Докучаєвським і Зеленим.

Крім того, 17 березня безпілотник СММ ОБСЄ піддавався впливу перешкод радіосигналу, пролітаючи над населеним пунктом Богданівка.

Також представники ОБСЄ зафіксували численні факти про мінування окупантами доріг і ділянок місцевості на тимчасово окупованих територіях.

"Зазначені дії з боку найманців носять системний характер і свідчать про їх небажання дотримуватися досягнутих домовленостей", - йдеться в повідомленні.