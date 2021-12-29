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Боевики трижды нарушили "тишину". Военные отвечали на обстрелы

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 17:11
Боевики трижды нарушили "тишину". Военные отвечали на обстрелы Фото: боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала суток 29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из обстрелов оккупационных войск был зафиксирован вблизи Новолуганского. Боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Трехизбенки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от Новоселовки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 28 декабря, оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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ООС Донбасс
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