Бойовики тричі порушили "тишу". Військові відповідали на обстріли

З початку доби 29 грудня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Так, один з обстрілів окупаційних військ був зафіксований поблизу Новолуганського. Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, недалеко від Новоселівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.