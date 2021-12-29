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Бойовики тричі порушили "тишу". Військові відповідали на обстріли

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Середа 29 грудня 2021 17:11
Бойовики тричі порушили "тишу". Військові відповідали на обстріли Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку доби 29 грудня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з обстрілів окупаційних військ був зафіксований поблизу Новолуганського. Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, недалеко від Новоселівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

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