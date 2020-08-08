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Боевики трижды из гранатометов обстреляли позиции ООС на Донбассе

Донбасс, Суббота 08 августа 2020 13:42
Боевики трижды из гранатометов обстреляли позиции ООС на Донбассе
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе от начала текущих суток, 8 августа, боевики трижды нарушали режим прекращения огня. О потерях среди украинских военных не сообщается.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

По его словам, боевики по одному выстрелу совершили из автоматических гранатометов в районах Попасного и Гнутово и один выстрел из подствольного гранатомета около Шумов. Ответный огонь украинские военные не открывали.

"В то же время, меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих из состава Объединенных сил, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и законодательства Украины", - добавил Праута.

В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за прошлые сутки боевики также трижды нарушили режим прекращения огня, при этом выстрелы были провокационными и украинские военные в ответ не открывали огонь.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что одиночные выстрелы боевиков на Донбассе можно даже не считать.

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