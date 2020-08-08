Бойовики тричі з гранатометів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі від початку поточної доби, 8 серпня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Про втрати серед українських військових не повідомляється.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута.

За його словами, бойовики по одному пострілу зробили з автоматичних гранатометів в районах Попасна і Гнутове і один постріл з підствольного гранатомета близько Шумов. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

"У той же час, заходи повного і всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, в разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права і законодавства України", - додав Праута.

В результаті обстрілу бойовиків втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики також тричі порушили режим припинення вогню, при цьому постріли були провокаційними і українські військові у відповідь не відкривали вогонь.

До цього головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що поодинокі постріли бойовиків на Донбасі можна навіть не брати до уваги.