Боевики в течение 10 минут били из гранатометов возле Пивденного

Фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)

Потерь среди военных из состава Объединенных сил нет

С утра 23 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один обстрел со стороны российских наемники вблизи Пивденного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, около 10:00 российские незаконные вооруженные формирования со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Пивденного. Обстрел со стороны шахты имени Гагарина длился в течение 10 минут.

В министерстве отметили, что в результате враждебного обстрела ни один украинский военнослужащий пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный, еще один военнослужащий из состава ООС погиб в результате ДТП. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров, а также гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы.

Также РБК-Украина писало, что по данным украинской разведки, в течение недели на Донбассе были ликвидированы минимум 9 участников незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. В целом потери в рядах боевиков за неделю составляют 19 человек.