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Бойовики впродовж 10 хвилин били з гранатометів біля Південного

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 13:33
Бойовики впродовж 10 хвилин били з гранатометів біля Південного
Фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)

Втрат серед військових зі складу Об'єднаних сил немає

З ранку 23 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано один обстріл з боку російських найманці поблизу Південного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, близько 10:00 російські незаконні збройні формування зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли українські позиції в районі Південного. Обстріл з боку шахти імені Гагаріна тривав впродовж 10 хвилин.

У міністерстві зазначили, що в результаті ворожого обстрілу жоден український військовослужбовець постраждав.

Нагадаємо, минулої доби, 22 листопада, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий, ще один військовослужбовець зі складу ООС загинув внаслідок ДТП. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів, а також гранатомети, стрілецьку зброю та кулемети.

Також РБК-Україна писало, що за даними української розвідки, впродовж тижня на Донбасі було ліквідовано щонайменше 9 учасників незаконних збройних формувань Російської Федерації. Загалом втрати у лавах бойовиків за тиждень складають 19 осіб.

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Новини України Министерство обороны РФДонбасобстрелбойовики
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