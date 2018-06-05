Боевики тайно сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса, - ООС

Боевики на Донбассе продолжают наращивать боевой потенциал в оккупированных населенных пунктах

Боевики тайно сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

"В нарушение минских договоренностей боевики вооруженных формирований РФ продолжают тайно сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории правительству Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики продолжают наращивать свой боевой потенциал в населенных пунктах оккупированного Донбасса.

Так, по информации наблюдателей ОБСЕ, в районе Новоамвросийска был подтвержден факт расположения 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а в районе Первомайска - 30 единиц бронетранспортеров, на десяти из которых были установлены зенитные установки. А недалеко от границы с РФ, в районе населенного пункта Мариновка, было выявлено перемещение к линии соприкосновения колонны техники и вооружения: около 15 "Градов", более 10 танков и несколько единиц бронированной техники.

"Подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение минских договоренностей, что свидетельствует об их полной заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, и явном нежелании соблюдать требования актов международного права, минских договоренностей относительно отвода тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных.