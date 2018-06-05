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На Донбасі за добу обійшлося без втрат серед українських військових

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 08:21
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики ввечері обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі минула доба обійшлася без втрат серед українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, бої тривають в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка і Новотроїцьке. Бойовики за добу 30 разів прицільно обстріляли українські позиції.

"Бойовики не припиняють обстріли цивільних об'єктів. Так, увечері 4 червня близько 21:00, окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС). Обслуговуючий персонал був змушений сховатися в бомбосховище, і залишився чергувати на об'єкті другу добу. Інформація про пошкодження ДФС уточнюється. Під час бойових дій втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

 

Зведення станом на 7:00 05 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 04 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 4 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Донецької фільтрувальної станції йшли бої, імовірно, снаряд потрапив в будівлю об'єкта критичної інфраструктури.

 

Об'єднані сили розмінували околиці Південного
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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