Боевики "Талибана" убили брата вице-президента Афганистана
Боевики движения "Талибан" убили Рохуллу Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Он объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Племянник Рохулла Салеха подтвердил, что талибы казнили брата бывшего вице-президента Афганистана и не позволили родственникам похоронить его.
Рохулла Салех был убит во время столкновений с талибами в Панджшере - это единственная территория, которая не была захвачена боевиками после взятия Кабула.
Рохуллу Салеха убили, когда он пытался выехать из Панджшера в Кабул.
Напомним, что во вторник, 7 сентября, "Талибан" объявил состав нового афганского правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд.