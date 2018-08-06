Боевики за сутки 9 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

На Донбассе 6 августа ранен один украинский военный

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня, 6 августа, боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Пивденного, Марьинки, Павлополя, Чермалыка и Лебединского. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.

Как сообщало РБК-Украина, в ходе ведения боевых действий вблизи населенного пункта Лебединское один украинский военнослужащий получил ранения.

"...ситуация на линии соприкосновения оставалась контролируемой и характеризовалась постепенным ростом активности противника на Луганском и Мариупольском направлениях. Относительное снижение активности противника отмечается на Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях. На Донецком направлении в течение прошедших суток активности противника не замечено", - сообщают в ООС.

По данным разведки, вследствие систематического нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, особенно на Луганском и Мариупольском направлениях, двух оккупантов уничтожено, семь получили ранения.

Напомним, в зоне проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 5 августа 2018 года, ранения получил один украинский военный. Кроме этого, с начала суток 6 августа на Донбассе ранения получил один украинский военный, его отправили в Мариуполь в военный госпиталь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.