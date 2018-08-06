Бойовики за добу 9 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

На Донбасі 6 серпня поранений один український військовий

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні, 6 серпня, бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Південного, Мар’їнки, Павлополя, Чермалика та Лебединського. Про це повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.

Як повідомляло РБК-Україна, у ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Лебединське один український військовослужбовець отримав поранення.

"...ситуація на лінії зіткнення залишалася контрольованою та характеризувалася поступовим зростанням активності противника на Луганському та Маріупольському напрямках. Відносне зниження активності противника відмічається на Попаснянському, Світлодарському та Горлівському напрямках. На Донецькому напрямку протягом минулої доби активності ворога не відмічено", - повідомляють у ООС.

За даними розвідки, внаслідок систематичного порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, особливо на Луганському та Маріупольському напрямках, двох окупантів знищено, сім дістали поранення.

Нагадаємо, у зоні проведення ООС на Донбасі протягом минулої доби, 5 серпня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Крім цього, з початку доби 6 серпня на Донбасі поранення отримав ще один український військовий, його було доправлено до Маріуполя у військовий госпіталь. Наразі стан здоров'я постраждалого задовільний.