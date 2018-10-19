Бойовики за добу 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, без втрат

Фото: українські військові на Донбасі (mil.gov.ua)

Двічі було застосовано озброєння, заборонене мінськими домовленостями

Бойовики упродовж минулої доби, 18 жовтня, 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці Facebook.

При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське",- йдеться у повідомлення.

На опорний пункт наших військ поблизу Новомихайлівки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил в районі Чермалика окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Лебединському по наших захисниках вівся вогонь протитанковими керованими ракетами.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил біля Лебединського з протитанкового ракетного комплексу.