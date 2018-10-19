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Бойовики за добу 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, без втрат

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 08:19
Фото: українські військові на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: українські військові на Донбасі (mil.gov.ua)

Двічі було застосовано озброєння, заборонене мінськими домовленостями

Бойовики упродовж минулої доби, 18 жовтня, 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці Facebook.

При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики за добу 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, без втрат

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське",- йдеться у повідомлення.

На опорний пункт наших військ поблизу Новомихайлівки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил в районі Чермалика окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Лебединському по наших захисниках вівся вогонь протитанковими керованими ракетами.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил біля Лебединського з протитанкового ракетного комплексу. 

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