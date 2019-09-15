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Боевики в субботу 14 раз нарушали "тишину" на Донбассе

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Использовали запрещенные минскими соглашениями гранатометы

В течение прошлых суток, 14 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • недалеко от Каменки - из станкового противотанкового гранатомета;
  • вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • около Лебединского и Опросного - из стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского, в районе Южного, недалеко Гладосового – из миномета калибра 82 мм.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня - в районе Авдеевки, Новогнатовки и Зайцевого.

О погибших или раненых в штабе ООС не сообщили.

РБК-Украина писало, что 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины.

Напомним, за сутки 13 сентября боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, ранены восемь украинских военных.

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