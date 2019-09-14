Боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений Объединенных сил нет

С начала субботы, 14 сентября 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксированы 5 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во время обстрелов боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, а именно минометы 120-го и 82-го калибров. Также противник открывал вагонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеский обстрел попали украинские военные вблизи населенного пункта Новотроицкое. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского, Новотошковского и Пивденного.

О потерях среди украинских военнослужащих в командовании Объединенных сил не сообщают.

Напомним, ранее Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС на Донбассе. Боец получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения .