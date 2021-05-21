Боевики стягивают танки в Донецкой области, - ОБСЕ

В частности сообщается, что наблюдатели ОБСЕ заметили танки на оккупированной территории Донецкой области.

"Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что в этих зонах, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения запрещено.

Также в ОБСЕ отметили, что видели боевиков на участках разведения огня. Такая ситуация произошла в районе Станицы Луганской.

"На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") южнее отремонтированного пролета моста у Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Также боевиков заметили рядом с участком разведения в районе н. п. Золотое.

"Патрулируя рядом с блокпостом вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н. п. Золотое команда СММ видела 3 членов вооруженных формирований", - сказанно в отчете ОБСЕ.