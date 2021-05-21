Бойовики стягують танки в Донецькій області, - ОБСЄ

Бойовики на Донбасі стягують танки в Донецькій області. Також стало відомо про інші порушення з боку російських окупантів.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 20 травня.
Зокрема повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ помітили танки на окупованій території Донецької області.
"Місія зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 танків на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області", - йдеться в повідомленні.
В ОБСЄ підкреслили, що в цих зонах, згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння заборонено.
Також в ОБСЄ зазначили, що бачили бойовиків на ділянках розведення вогню. Така ситуація сталася в районі Станиці Луганської.
"На ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний Уряду, 16 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") південніше відремонтованого прольоту моста біля Станиці Луганської",- йдеться в повідомленні.
Також бойовиків помітили поруч з ділянкою розведення в районі н. п. Золоте.
"Патрулюючи поруч з блокпостом збройних формувань південніше ділянки розведення в районі н. п. Золоте команда СММ бачила 3 членів збройних формувань", - сказано в звіті ОБСЄ.
Нагадаємо, на Всеукраїнському референдумі хочуть підняти питання про Донбас. Про це заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі відкривали вогонь з гранатометів.