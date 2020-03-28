Боевики стреляли из запрещенных минометов на Донбассе, за сутки 12 обстрелов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

В течение минувших суток, 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

По защитниках Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета. Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили все вооруженные провокации противника.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.

Рядом с населенным пунктом Мироновский противник совершил два обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Троицкого враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций неподалеку Красногоровки и вблизи Опросного. За текущие сутки потерь нет.

Ранее сообщалось, что 27 марта в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе получила ранения мирная жительница Авдеевки.

РБК-Украина писало, что российская оккупационная власть завтра, 28 марта, готовит провокации на одном из КПВВ на Донбассе.