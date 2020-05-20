Боевики стреляли вблизи Марьинки, ранен военный

Российско-оккупационные войска сегодня, 20 мая, в очередной раз нарушили мирные договоренности и обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка. Ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что ранение военнослужащий получил в результате вражеского снайперского огня.

"Воин был доставлен в медицинское учреждение и ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В ответ украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации повреждены три жилых дома в Красногоровке.

РБК-Украина писало, что с начала текущих суток, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.