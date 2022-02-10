Боевики стреляли в сторону Водяного из гранатометов
За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Возле Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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