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Бойовики стріляли в бік Водяного з гранатометів

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Донбас, Четвер 10 лютого 2022 07:23
Бойовики стріляли в бік Водяного з гранатометів Фото: бойовики стріляли в бік Водяного з гранатометів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 9 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Неподалік Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше ми писали, що на Донбасі отримав поранення військовий.

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