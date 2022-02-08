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Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов

Новина українською →
Донбасс, Вторник 08 февраля 2022 17:21
Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов Фото: Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 8 февраля, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, российские наемники совершили обстрел по украинским позициям вблизи Песков. Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 7 февраля, боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военный.

Кроме того, 6 февраля боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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