ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики стріляли в бік Пісків з гранатометів

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 08 лютого 2022 17:21
Бойовики стріляли в бік Пісків з гранатометів Фото: бойовики стріляли в бік Пісків з гранатометів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 8 лютого, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, російські найманці здійснили обстріл по українських позиціях поблизу Пісків. Бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в штабі.

У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 лютого, бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав український військовий.

Крім того, 6 лютого бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка