Бойовики стріляли в бік Пісків з гранатометів
У вівторок, 8 лютого, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, російські найманці здійснили обстріл по українських позиціях поблизу Пісків. Бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в штабі.
У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 лютого, бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав український військовий.
Крім того, 6 лютого бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.