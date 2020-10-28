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Боевики стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Песок

Донбасс, Среда 28 октября 2020 07:58
Боевики стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Песок
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В течение минувших суток, 27 октября, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе населенного пункта Водяное боевики применили автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время боевики открывали огонь из подствольного гранатомета.

С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за течение минувших суток зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее сообщалось, что боевики в день выборов один раз нарушили перемирие возле Авдеевки.

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