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За выходные на Донбассе почти 50 нарушений перемирия, - ОБСЕ

Донбасс, Вторник 27 октября 2020 03:34
За выходные на Донбассе почти 50 нарушений перемирия, - ОБСЕ
Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за период с вечера 23 по вечер 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство нарушений - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области миссия зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня, которые произошли преимущественно в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период нарушений режима прекращение огня зафиксировано не было.

За период с вечера 23 по вечер 25 октября в Луганской области СММ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период нарушений режима прекращение огня зафиксировано не было.

С начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ зафиксировала в общей сложности 1 880 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что боевики в день выборов один раз нарушили перемирие возле Авдеевки.

Напомним, 24 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о полном прекращении огня.

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