Бойовики стріляли по безпілотнику ОБСЄ на Донбасі

Спостерігачі чули 20 пострілів зі стрілецької зброї по безпілотнику ОБСЄ

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики намагались збити безпілотник спостерігачів місії ОБСЄ в районі населеного пункту Криничанське. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 30 травня 2018 року.

Зазначається, що вогонь вівся зі стрілецької зброї. Вогонь було відкрито орієнтовно за 600 м на захід від Криничанського (колишнє Червоногвардійське), що за 42 км на захід від Луганська на непідконтрольний українському урядові території.

"Під час одночасного здійснення польотів трьох міні-безпілотників у цьому районі спостерігачі чули 20 пострілів зі стрілецької зброї за 800–900 м на північний захід, у районі, де пролітав один із безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За оцінкою спостерігачів, вогонь вівся в напрямку міні-БПЛА, який команді СММ вдалося благополучно приземлити", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно військові Об'єднаних сил на Донбасі збили безпілотник бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ.