Боевики в среду 22 раза нарушили "тишину" на Донбассе

Иллюстративное фото (ООС)

Ни один военный сил ООС не пострадал

За прошедшие сутки, 23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Пищевика, Песков, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Зайцевого, Южного.

"Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в повідоленні.

С начала этих суток боевики уже два раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки. Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ни один украинский военный не пострадал

Ранее сообщалось, что на Донбассе 23 октября во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.