На Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 23 октября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений с запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов по позициям Объединенных сил, а именно вблизи Водяного, дважды вблизи Пищевика и дважды - неподалеку Павлополя, дважды у Песков и два раза неподалеку Лебединского, неподалеку Тарамчука, вблизи Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов украинских позиций, а именно у Зайцевого, трижды в районе Луганского, неподалеку Крымского.

"В течение текущих суток, в результате обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения ООС 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены.

Кроме того, согласно информации Специальной мориторинговой миссии ОБСЕ, у населенного пункта Краснолуцский было выявлено более 20 "Градов", которые оккупанты разместили с нарушением линий отвода.