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Бойовики у середу 22 рази порушили "тишу" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 07:08
Бойовики у середу 22 рази порушили "тишу" на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

Жодний військовий сил ООС не постраждав

Протягом минулої доби, 23 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики стріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, артилерії калібру 122 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

Обстріли зафіксовані поблизу Водяного, Пищевика, Пісків, Тарамчука, Старогнатівки, Луганського, Кримського, Новолуганського, Зайцевого, Південного.

"Вчора, 23 жовтня, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідоленні.

З початку цієї доби бойовики вже два рази порушили режим припинення вогню.
Обидва обстріли зафіксовані поблизу Мар'їнки. Противник вів вогонь з автоматичних гранатометів, РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Жодний український військовий не постраждав

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 23 жовтня під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області.

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