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ОБСЕ зафиксировала 430 взрывов в Донецкой области

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 02:11
ОБСЕ зафиксировала 430 взрывов в Донецкой области
Иллюстративное фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

В то же время, в Луганской области количество взрывов существенно уменьшилась

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, наблюдатели зафиксировали 430 взрывов, что на 80 больше, если сравнивать с предыдущим периодом. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах на юго-восток, юго-юго-восток и юг от Пищевика (подконтрольный правительству), на север и северо-востокот Широкиного (подконтрольный правительству), а также в районах к западу и северу от Горловки (неподконтрольная правительству).

В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, также зафиксировав меньше взрывов (23) если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 240 взрывов). Большинство нарушений зафиксировано неподалеку Березовского и Первомайска, а также в районе Золотого.

Ранее сообщалось, что согласно информации Специальной мориторинговой миссии ОБСЕ, возле населенного пункта Краснолуцский было выявлено более 20 "Градов", которые оккупанты разместили с нарушением линии отвода.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях в выходные.

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