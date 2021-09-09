Боевики совершили обстрел в Луганской области, пострадали шесть украинских военных

В Луганской области вчера вечером боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. В результате пострадали шесть военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"После обстрела шестерых защитников обследовани врачи военно-медицинского госпиталя и установили предварительный диагноз - акубаротравма", - говорится в сообщении.
Для детального обследования и установления конечного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в Харьков. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
Напомним, боевики сегодня обстреляли позиции украинских защитников. Ранение получил военный.
Ранее, в УЗ сообщили, что сегодня около 8: 00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.