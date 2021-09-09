RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики здійснили обстріл у Луганській області, постраждали шість українських військових

Автор: Инна Собора

В Луганській області вчора ввечері бойовики здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. В результаті постраждали шість військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз - акубаротравма", - йдеться в повідомленні.

Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми, направили в Харків. Стан здоров’я захисників - задовільний.

Нагадаємо, бойовики сьогодн обстріляли позиції українських захисників. Поранення отримав військовий.

Раніше, в УЗ повідомили, що сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас