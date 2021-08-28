ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики совершили дистанционное минирование позиций ВСУ у Новолуганского

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 15:59
Боевики совершили дистанционное минирование позиций ВСУ у Новолуганского Фото: боевики осуществили дистанционное минирование на Донбассе (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты на Донбассе очередной раз нарушили выполнения Минских соглашений. Вчера они совершили дистанционное минирование вблизи Новолуганского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, 27 августа с 19:45 по 20:05 вооруженные формирования РФ при обстреле по направлению оккупированного населенного пункта Доломитное в направлении населенного пункта Новолуганское осуществили дистанционное минирование позиций Вооруженных сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (5 мин).

"Украинской стороной СЦКК было проведено верификацию минирования и с помощью установленного координационного механизма была проинформирована СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркивает, что действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины и противоречат Минским договоренностям.

Напомним, сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе активизировались, в результате чего ранены трое военнослужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов
Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес