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Бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військових, є поранені, - ООС

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 08:15
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення

Бойовики минулої доби, 19 червня, 26 разів порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

"На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння та не дозволили ворогу покращити тактичне положення.

"Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення. За даними розвідки трьох окупантів поранено. Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає", - додали у прес-центрі.

 

Ранкове зведення на 7.00 20 червня 2018 року #ООС #Операція_ОС #ранкове_зведення За минулу добу, 19 червня, в районі...

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Теги публікації: Донецьк, ООС, бойовики, раненые, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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