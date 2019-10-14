Боевики сорвали разведение сил в Золотом, - штаб

Контролируемые Россией незаконные вооруженные формирования сорвали процесс разведения сил и средств на Донбассе, обстреляв украинские позиции вблизи Золотого. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщается, в воскресенье, 13 октября, боевики из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4. Накануне российские наемники сигнализировали о готовности к началу процесса разведения.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

В штабе напомнили, что разведение сил и средств на Донбассе состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

Напомним, ранее представитель украинской стороны в ТКГ Алексей Резников заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется только после выполнение пункта договоренностей о семидневном соблюдении режима "тишины" на каждом из участков.

Также РБК-Украина писало, что в пятницу, 11 октября, контролируемые Россией боевики запустили белые сигнальные ракеты в районе Золотого и Петровского, демонстрируя готовность к началу разведения сил и средств. Однако оккупанты не получили ответ от украинских военных.