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Боевики сорвали разминирование в районе КПВВ "Марьинка"

Новости » Общество    27.12.2018 - 09:21
Боевики сорвали разминирование в районе КПВВ "Марьинка"
Фото: КПВВ "Марьинка" (dpsu.gov.ua)

Боевики отказались соблюдать ранее согласованный режим тишины

Боевики на Донбассе сорвали работы по разминированию в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской стороны СЦКК в Facebook.  

Сообщается, что на сегодня были запланированы работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые представляют опасность для мирных жителей, пересекающих пункт пропуска. Вчера украинские военные и боевики предоставили гарантии безопасности, планировалось, что работу саперов, которых обязалась выделить украинская сторона, будут обеспечивать патруль миссии ОБСЕ, а также наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.

Также сообщается, что на время разминирования 27 декабря 2018 с 10:00 планировалось перекрыть движение через КПВВ и оповестить об этом население, однако вечером 26 декабря боевики сорвали разминирование, предупредив миссию ОБСЕ об отказе соблюдать режим тишины.

В связи с этим украинская сторона в очередной раз заявляет, что такие действия оккупационной администрации подвергают мирных жителей опасности.

Боевики сорвали разминирование в районе КПВВ &quot;Марьинка&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе существенно вырос поток через пункты пропуска. В частности, 26 декабря КПВВ пересекли более 40 тысяч человек.

Отметим, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на Донбассе за сутки нет потерь среди украинских военных.

 

Боевики обстреляли поселок Южное, - СЦКК
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