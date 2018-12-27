ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе существенно вырос поток через пункты пропуска

Новости » Общество    27.12.2018 - 09:06
На Донбассе существенно вырос поток через пункты пропуска
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тысяч человек

В течение 26 декабря на Донбассе существенно вырос поток через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. За минувшие сутки отмечается существенный рост потока по сравнению с 25 декабря. В частности КПВВ пересекли 40,1 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9160 человек и 1130 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9650 человек и 1625 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8975 человек и 1630 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4680 человек и 1030 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10570 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 60/35; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 50/30.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на Донбассе за сутки нет потерь среди украинских военных.

 

Боевики обстреляли поселок Южное, - СЦКК
Новости Украины ДонбасспограничникиКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь