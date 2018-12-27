На Донбассе существенно вырос поток через пункты пропуска

За сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тысяч человек
В течение 26 декабря на Донбассе существенно вырос поток через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. За минувшие сутки отмечается существенный рост потока по сравнению с 25 декабря. В частности КПВВ пересекли 40,1 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 60/35; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 50/30.
Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на Донбассе за сутки нет потерь среди украинских военных.