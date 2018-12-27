На Донбассе существенно вырос поток через пункты пропуска

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли более 40 тысяч человек

В течение 26 декабря на Донбассе существенно вырос поток через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. За минувшие сутки отмечается существенный рост потока по сравнению с 25 декабря. В частности КПВВ пересекли 40,1 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9160 человек и 1130 транспортных средств;

"Марьинка" - 9650 человек и 1625 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8975 человек и 1630 транспортных средств;

"Гнутово" - 4680 человек и 1030 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10570 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 60/35; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 50/30.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на Донбассе за сутки нет потерь среди украинских военных.