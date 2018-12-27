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Бойовики зірвали розмінування в районі КПВВ "Мар'їнка"

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 09:21
Бойовики зірвали розмінування в районі КПВВ "Мар'їнка"
Фото: КПВВ "Мар'їнка" (dpsu.gov.ua)

Бойовики відмовилися дотримуватися раніше узгодженого режиму тиші

Бойовики на Донбасі зірвали роботи з розмінування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення української сторони СЦКК у Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні були заплановані роботи по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, які становлять небезпеку для мирних жителів, що перетинають пункт пропуску. Вчора українські військові і бойовики надали гарантії безпеки, планувалося, що роботу саперів, яких зобов'язалася виділити українська сторона, будуть забезпечувати патруль місії ОБСЄ, а також наглядова група української сторони СЦКК.

Також повідомляється, що на час розмінування 27 грудня 2018 з 10:00 планувалося перекрити рух через КПВВ і сповістити про це населення, однак увечері 26 грудня бойовики зірвали розмінування, попередивши місію ОБСЄ про відмову дотримуватися режиму тиші.

У зв'язку з цим українська сторона в черговий раз заявляє, що такі дії окупаційної адміністрації піддають мирних жителів небезпеці.

Бойовики зірвали розмінування в районі КПВВ &quot;Мар'їнка&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі істотно виріс потік через пункти пропуску. Зокрема, 26 грудня КПВВ перетнули понад 40 тисяч осіб.

Відзначимо, в штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на Донбасі за добу немає втрат серед українських військових.

 

Бойовики обстріляли селище Південне, - СЦКК
Новини України ДонбасразминированиеМар'їнка
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