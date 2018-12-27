Бойовики зірвали розмінування в районі КПВВ "Мар'їнка"

Фото: КПВВ "Мар'їнка" (dpsu.gov.ua)

Бойовики відмовилися дотримуватися раніше узгодженого режиму тиші

Бойовики на Донбасі зірвали роботи з розмінування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення української сторони СЦКК у Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні були заплановані роботи по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, які становлять небезпеку для мирних жителів, що перетинають пункт пропуску. Вчора українські військові і бойовики надали гарантії безпеки, планувалося, що роботу саперів, яких зобов'язалася виділити українська сторона, будуть забезпечувати патруль місії ОБСЄ, а також наглядова група української сторони СЦКК.

Також повідомляється, що на час розмінування 27 грудня 2018 з 10:00 планувалося перекрити рух через КПВВ і сповістити про це населення, однак увечері 26 грудня бойовики зірвали розмінування, попередивши місію ОБСЄ про відмову дотримуватися режиму тиші.

У зв'язку з цим українська сторона в черговий раз заявляє, що такі дії окупаційної адміністрації піддають мирних жителів небезпеці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі істотно виріс потік через пункти пропуску. Зокрема, 26 грудня КПВВ перетнули понад 40 тисяч осіб.

Відзначимо, в штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на Донбасі за добу немає втрат серед українських військових.