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Боевики сорвали отвод войск в Станице Луганской

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 16:00
Фото: Станица Луганская (peace.org.ua)
Фото: Станица Луганская (peace.org.ua)

Боевики открыли огонь из стрелкового оружия, нарушив условия разведения войск

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики сорвали отвод войск в Станице Луганской в ночь на воскресенье, 17 июня. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали отвод войск в районе населенного пункта Станица Луганская, в 22 часа открыв огонь из стрелкового оружия. Объединенные силы придерживаются взятых обязательств по обеспечению решений Трехсторонней контактной группы", - сказал Бондарчук.

Он отметил, что также боевики из состава российско-оккупационных войск дважды в течение темного времени суток открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по защитникам Авдеевки.

"В 20:00, используя действия диверсионно-разведывательной группы, враг открыл огонь по одной из позиций на окраинах Верхньоторецкого. Действиями подразделений прикрытия, ДРГ противника было отброшено, одного боевика уничтожено. Во время боя один защитник Верхньоторецького получил ранения", - добавил представитель пресс-центра ООС.

Напомним, украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 13 июня заявила, что для разведения сил и средств в районе Станицы Луганской требуется соблюдение тишины со стороны ОРЛО в течение семи дней.

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Теги публикации: Станица Луганская, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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